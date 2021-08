Bruxelas 'reserva' 100 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 da Novavax

A Comissão Europeia anunciou hoje um acordo de compra avançada com a empresa farmacêutica norte-americana Novavax para a aquisição de 100 milhões de doses da sua vacina contra a covid-19, que ainda espera aprovação da agência europeia do medicamento (EMA).

De acordo com o executivo comunitário, ao abrigo deste contrato -- o sétimo concluído por Bruxelas -, uma vez que a vacina desenvolvida pela Novavax seja aprovada pela EMA, os Estados-membros poderão adquirir até 100 milhões de doses, no quarto trimestre deste ano e em 2022, havendo ainda uma opção de compra de 100 milhões de doses adicionais ao longo de 2021, 2022 e 2023.

Antes deste acordo com a Novavax, a Comissão já 'fechou' contratos para vacinas contra a covid-19 com AstraZeneca, Sanofi, Janssen, BioNetech-Pfizer, Curevac e Moderna, apontando a presidente do executivo comunitário que o novo contrato é "uma salvaguarda adicional".