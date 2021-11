Os búlgaros reelegeram este domingo, sem surpresa, para um segundo mandato, o atual Presidente, Rumen Radev, figura-chave no movimento anticorrupção no país, segundo as sondagens à boca das urnas.

Rumen Radev, um antigo piloto de 58 anos e ex-chefe das Forças armadas, obteve entre 63 e 65% dos votos, de acordo com três institutos de sondagens.

O seu opositor Anastas Gerdjikov, que concorreu com o apoio do partido conservador GERB, do antigo primeiro-ministro Boyko Borissov, terá obtido 31 a 33% dos votos.