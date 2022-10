Buraco negro cospe estrela engolida há três anos

"Fomos completamente apanhados de surpresa", referiu uma das principais autoras deste estudo, Yvette Cendes.

uma estrela é despedaçada por um buraco negro, as regurgitações são quase imediatas.





AT2018hyz é uma perturbação que decorre após uma estrela passar muito próxima de um buraco negro e ser dilacerada. O material estelar despedaçado fica na órbita do buraco em vez de ser sugado imediatamente. Esse material aquece de tal forma que pode ser detetado pelos astrónomos da terra.



Embora os investigadores ainda não tenham apurado os motivos para os quais esta "digestão" tenha demorado mais tempo, acreditam que este fenómeno pode ser mais comum do que aquilo que se pensa.



Um buraco negro rejeitou uma estrela que tinha comido há três anos. A conclusão foi alcançada por uma equipa de astrónomos que captaram o momento através de seis observatórios.O evento intrigou os cientistas, até porque, três anos é demasiado tempo para um buraco negro manter material estelar no seu interior, revelou um artigo publicado no The Astrophysical Journal este mês.Tudo começou em 2018, quando uma pequena estrela se aproximou de um buraco negro a 665 milhões anos-luz da Terra e acabou por ser destruída.O evento denominado de