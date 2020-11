Burger King pede aos clientes que façam encomendas ao rival McDonald’s

A cadeia de fast food Burger King surpreendeu tudo e todos ao partilhar na sua conta oficial do Twitter para o Reino Unido um pedido para que as pessoas façam encomendas ao McDonald’s, o seu grande rival.

Este apelo foi feito numa espécie de ação de solidariedade pela sobrevivência do setor da restauração, que está a atravessar dias difíceis no Reino Unido, que se prepara para entrar novamente em confinamento.

"Encomendem do McDonald’s", pode ler-se na publicação do Burger King, que reconhece: "Nunca pensámos que um dia vos fôssemos pedir isto".

"Se quiserem ajudar, continuem a mimar-se com refeições deliciosas através dos nossos serviços de entrega em casa, takeaway ou drive thru. Pedir um Whopper é sempre melhor, mas encomendar um Big Mac também não é uma coisa assim tão má", pode ler-se.

Este apelo, que visa incentivar o consumo de produtos destas marcas e assim apoiar os seus milhares de funcionários, faz ainda referências a outros restaurantes, como Pizza Hut, Domino’s, Subway, Taco Bell ou KFC.

We know, we never thought we’d be saying this either. pic.twitter.com/cVRMSLSDq6