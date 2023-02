Burkina Faso anuncia fim das operações das tropas francesas no país

O Exército do Burkina Faso anunciou este domingo o fim das operações da força francesa Sabre no país, três semanas após a denúncia pelo Governo de transição dos acordos de defesa firmados entre Paris e Ouagadougou, e quando permanece a ameaça 'jihadista'.

"O Estado-Maior General das Forças Armadas e o comando da Task Force Sabre organizaram no sábado, 18 de fevereiro 2023, no Campo Bila Zagre em Kamboincin (periferia de Ouagadougou), uma cerimónia solene da descida da bandeira que assinala o fim oficial das operações da Task Force a partir do solo do Burkina", anunciou o estado-maior em comunicado.

Segundo o texto, esta cerimónia foi presidia pelo chefe do Exército do país africano, coronel Adam Néré, e pelo tenente-coronel francês Louis Lecacheur, em representação do comando da força Sabre, um contingente de 400 forças especiais.