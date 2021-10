Burundi anuncia que vai receber primeiras vacinas da Covid nas próximas semanas

O Burundi, um dos poucos países no mundo que ainda não iniciou a vacinação da sua população contra a covid-19, anunciou hoje que deverá receber as suas primeiras vacinas nas próximas semanas.

"Temos, com a União Africana, o Banco Mundial e a UNICEF [Fundo das Nações Unidas para a Infância], a promessa de que as primeiras vacinas chegarão aqui entre 25 de outubro e as primeiras duas semanas de novembro, se tudo correr bem", disse o ministro da Saúde do Burundi, Thaddee Ndikumana, citado pela agência France-Presse (AFP).

De acordo com a agência noticiosa francesa, apenas três países não iniciaram as suas campanhas de vacinação contra a covid-19: Burundi, Eritreia e Coreia do Norte.