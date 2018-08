Buscas continuam em Génova por "10 a 20 desaparecidos"

Número foi assumido pelo procurador-geral da região. Queda de viaduto matou pelo menos 39 pessoas.

As equipas de socorro italianas continuaram as buscas para tentar encontrar mais sobreviventes nos escombros do viaduto que desabou na terça-feira em Génova, no norte de Itália. Segundo o procurador-geral da região, existem entre "10 a 20 pessoas" desaparecidas em consequência do acidente, que matou pelo menos 39 pessoas, fazendo ainda 16 feridos, nove dos quais em estado grave.

"Há obviamente esperança de que os socorristas encontrem sobreviventes, mas quanto mais o tempo passa, mais difícil é", assumiu o comandante da polícia local, Riccardo Sciuto, depois de mais uma noite de operações de busca.

Na quarta-feira, o governo italiano declarou o "estado de emergência" por 12 meses em Génova e anunciou que vai desbloquear uma verba de cinco milhões de euros do fundo de emergência nacional. "Este é um primeiro passo do governo perante esta tragédia", declarou o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte.

O acidente ocorreu na terça-feira, cerca das 12h00 (11h00 em Lisboa), quando um troço de cerca de 100 metros da ponte Morandi, com um quilómetro de comprimento e 90 metros de altura, caiu e soterrou vários veículos.

O ministro das Infraestruturas italiano, Danilo Toninelli, exigiu a demissão da direção da empresa Autostrade per l’Italia (autoestradas de Itália), filial da Atlantia e responsável pela gestão da ponte. A concessionária assegurou que o viaduto estava sujeito a controlos periódicos, em conformidade com as normas do país.