Buscas na BBC de Nova Deli após difusão de "documentário crítico" do primeiro-ministro

As autoridades fiscais indianas realizaram esta terça-feira buscas na delegação da estação de televisão pública britânica BBC em Nova Deli, semanas após a difusão de um documentário crítico do primeiro-ministro Narendra Modi.

"Há uma rusga das autoridades fiscais no escritório, os telefones foram todos apreendidos", disse à France Presse um dos jornalistas da BBC na delegação de Nova Deli que pediu para não ser identificado.

Ao mesmo tempo, elementos ligados à segurança e ao departamento fiscal mantiveram-se no exterior da delegação impedindo as entradas e as saídas do edifício.

"As autoridades governamentais (indianas) levam a cabo procedimentos na delegação", disse um outro funcionário da BBC, sob anonimato.

A televisão pública britânica difundiu em janeiro um documentário, dividido em dois episódios, indicando que Modi, na altura em que era primeiro-ministro do Estado do Gujarat, ordenou à polícia para "fechar os olhos" durante os confrontos religiosos de 2002.

Na altura, a vaga de violência fez pelo menos mil mortos, a maior parte membros da comunidade muçulmana, minoritária na Índia.

O governo indiano mandou bloquear as imagens do documentário, assim como as mensagens difundidas pela rede social Twitter sobre o mesmo programa da BBC.

O executivo de Nova Deli considerou o documentário "propaganda hostil e lixo anti-indiano".

Apesar a reprodução do documentário ter sido proibida na Universidade de Nova Deli, os estudantes organizaram sessões no campus universitário desafiando as ordens da polícia.