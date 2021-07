A operação de resgate dos desaparecidos do desabamento do prédio em Miami passou agora para "esforços de recuperação", avança a CBC News.



O chefe assistente dos bombeiros de Miami, Raide Jadallah, disse às famílias que as equipas de emergência retiraram já os cães de resgate e os aparelhos de som no auxílio ás buscas, mas que continuariam a procurar os seus familiares nos escombros.

Os mais recentes dados contabilizam 46 mortos confirmados e 94 pessoas desaparecidas.