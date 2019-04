Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cabecilha dos atentados no Sri Lanka participou nos ataques

Zahran Hashim, que aparece num vídeo filmado antes dos ataques junto aos restantes bombistas, fez-se explodir.

09:40

O chefe do comando terrorista que levou a cabo os atentados contra igrejas e hotéis no Sri Lanka foi um dos bombistas suicidas que se fizeram explodir, revelou o presidente do país.



Zahran Hashim, que aparece num vídeo filmado antes dos ataques junto aos restantes bombistas, fez-se explodir no Hotel Shangri-La, acompanhado por um segundo terrorista chamado Ilham.



A polícia lançou entretanto uma operação para deter 140 alegados apoiantes do Daesh que poderão estar a preparar novos ataques no país.