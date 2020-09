Cabo Verde entre os países africanos com maior taxa de incidência de Covid-19

O diretor do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC) disse esta quinta-feira que Cabo Verde está entre os países com maior taxa de incidência da pandemia relativamente ao número de habitantes.

"Os países com a maior incidência por mil habitantes são Cabo Verde, Líbia, Marrocos, Namíbia, Botsuana, África do Sul e Tunísia", apontou John Nkengasong durante a conferência de imprensa semanal que dá conta da evolução da pandemia de covid-19 no continente africano.

Durante a sessão que decorre esta manhã a partir de Adis Abeba, Nkengasong atualizou os dados continentais, registando cerca de 1,3 milhões de casos e 33 mil mortes, o que representa uma taxa de mortalidade de 2,4% em África.

Relativamente à taxa de recuperação, "dos 1,3 milhões de casos, há 1,1 milhões de recuperações, o que mostra uma percentagem de recuperação de 82%, que é muito satisfatória", disse John Nkengasong.

"Estamos num tempo sem precedentes nas nossas vidas, na história do combate a doenças infecciosas", salientou o responsável, que anunciou também um aumento da meta sobre o número de testes, que passou para 20 milhões até novembro, dos quais 13 milhões já foram realizados.

De acordo com os últimos dados avançados pelas autoridades de Cabo Verde na quarta-feira ao final do dia, o arquipélago regista 47 óbitos, tendo contabilizado mais 74 casos da doença.

O país contabilizou mais 74 novos casos positivos, a maioria na cidade da Praia (39), mas referentes a amostras pendentes dos dias 07, 08, 11, 13 e 14 de setembro.

Entre terça e quarta-feira, Cabo Verde registou ainda mais 136 casos recuperados, perfazendo um total de 4.430 pessoas que já tiveram alta.

Com estes novos dados, Cabo Verde passa a registar um acumulado de 4.978 infeções desde 19 de março, dos quais dois doentes transferidos, tendo neste momento 499 casos ativos.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 936.095 mortos e mais de 29,6 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.