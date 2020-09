Cabo Verde regista 43.º óbito e mais 73 novos casos positivos de Covid-19

Cabo Verde registou esta quarta-feira mais uma morte provocada pelo novo coronavírus, aumentando para 43 o número de óbitos no país, que contabilizou mais 73 novos casos positivos, com um total acumulado de 4.473, segundo dados oficiais.

Em comunicado, o Ministério da Saúde e da Segurança Social adiantou que o óbito aconteceu na cidade da Praia, que passa a registar 27 mortes por causa da doença.

Na habitual conferência de imprensa para fazer o ponto de situação da covid-19 no país, o diretor nacional de Saúde, Artur Correia, informou que a pessoa que morreu na terça-feira era uma senhora de 59 anos, que tinha outras doenças associadas.

Dos 73 novos casos positivos dados a conhecer esta quarta-feira, o diretor nacional de Saúde disse que somente 17 são referentes a esta semana, enquanto os restantes dizem respeito à semana anterior.

A mesma fonte referiu que a maioria dos casos (27) foram registados na cidade da Praia, na ilha de Santiago.

Ainda na ilha de Santiago, foram diagnosticados casos nos concelhos da Ribeira Grande (10), Santa Catarina (8), São Miguel (4), São Lourenço dos Órgãos (2), Santa Cruz, São Domingos e Tarrafal, com um cada.

Na ilha do Fogo, foram contabilizados mais oito casos, distribuídos pelos concelhos de São Filipe (2) e Mosteiros (6), enquanto a Boa Vista tem mais dois casos, São Vicente mais quatro e Sal mais cinco novos casos da doença.

Nas últimas 24 horas, o país registou ainda 64 doentes recuperados, passando a contabilizar um acumulado de 3.915 pessoas com alta.

Com os novos dados, o país passa a contabilizar 513 casos ativos, dois transferidos, de um total de 4.473 casos positivos acumulados desde 19 de março.

No encontro com a imprensa, Artur Correia voltou a referir que o desconfinamento tem levado ao aumento do número de casos em todo o mundo, e que Cabo Verde não foge à regra, e salientou que o desafio do país é controlar o aparecimento de casos que possam provocar o colapso do serviço nacional de saúde.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 898.503 mortos e infetou mais de 27,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.