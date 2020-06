Cabo Verde registou hoje a nona vítima mortal associada ao novo coronavírus, segundo atualização dos dados feita pelas autoridades de saúde, que dá conta ainda de mais 23 casos novos, elevando o total nacional para 1.026.

De acordo com o portal do Ministério da Saúde de Cabo Verde e do Instituto Nacional de Saúde Pública (covid19.cv), o país passou a registar mais uma morte do que o dia anterior, mas ainda não é referido em que ilha ou concelho.

Até agora, três ilhas já registaram óbitos por covid-19, casos de Santiago (06), Boa Vista (01) e Sal (01).