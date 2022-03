Cabo Verde tem de deixar combustíveis fósseis, diz primeiro-ministro do país

O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, afirmou esta quinta-feira que o país tem de "sair da dependência" dos combustíveis fósseis e não pode "pagar" pelas consequências económicas de situações em que não tem responsabilidade.

Ao intervir na abertura da terceira Feira Internacional de Energias Renováveis e Eficiência Energética (FIEREE), que começou hoje na Praia, o chefe do Governo cabo-verdiano recordou que "desde 2016" que a aposta nas energias renováveis em Cabo Verde -- que já representam 20% da produção total de eletricidade no país -- foi definida pelo atual executivo "como um propósito acelerador da resiliência da redução das vulnerabilidades e da redução dos choques externos".

"Hoje tenho a impressão que ninguém no mundo tem dúvidas de que este é o caminho e deve ser seguido com muita perseverança, com muita intensidade, para não estarmos a pagar preços relativamente a situações que acontecem que não são da nossa responsabilidade, que não têm nenhuma contribuição nossa, mas que afetam fortemente a economia, afetam fortemente a vida das pessoas, afetam fortemente o crescimento económico", afirmou Ulisses Correia e Silva.