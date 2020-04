"Cabo Verde Toca Jazz": Projeto junta músicos cabo-verdianos a tocar desde casa e estreia no Dia Internacional do Jazz

Vários músicos juntaram-se para fundir os sons de Cabo Verde e os improvisos do Jazz num projeto feito a partir de casa e que estreia no dia Internacional do Jazz.



O vídeo lançado esta quinta-feira junta vários músicos cabo-verdianos a tocar 'Angola', numa mescla dos sons tradicionais de Cabo-Verde e o improviso característico do Jazz.

