Cabo-verdiana Lura lança música que aborda o respeito pelos outros

Cantora compôs um tema para o Festival da Canção 2019.

Por Tiago Sousa Dias | 12.02.19

A cantora Lura falou ao CM do seu tema " Alguem di alguem", incluído no EP que precede o seu próximo disco. Uma música que sugere uma reflexão sobre o respeito pelos outros, pela pessoa humana, pelo respeito por si próprio.



Do EP consta também um tema dedicado à sua filha, "Nina", e um dueto com Gael Faye, um cantor francês. Juntos fazem um novo encontro sobre o tema " Crepuscular solidão" de Cesária Évora.



"Já foi gravado por outros artistas, mas fez todo o sentido gravarmos novamente." Gael Faye é um fã e seguidor da obra de Cesária Évora. Encontraram-se numa homenagem à diva cabo-verdiana. "Acabámos por gravar o dueto que eu acho que ficou muito bonito."

"Alguem di Alguem" é um Funaná. "Eu fiz um encontro entre a tradição e a modernidade. Convidei dois grandes músicos jovens. O Vitor que é filho da grande lenda caboverdiana Bitori Nha Bibinha e que conseguiu dar uma roupagem muito tradicional, pura do Funaná de Ferro e Gaita. Convidei também o Khaly, que deu o lado mais eletrónico. Um lado eletrónico que deu mais abertura ao Funaná. Está mais dançante."

Foi com alegria que recebeu o convite para compôr um tema para o festival da canção 2019. "Convidei a Soraia Tavares para interpretar o tema, chama-se 'O Meu Sonho'. Fala sobre esta sensação que todos temos de que o mundo está uma confusão. Que todos queremos um mundo melhor. O tema cantado pela Soraia Tavares vai resultar. Ela tem uma voz doce e forte ao mesmo tempo. Faz tudo com muita garra. Canta com garra. Penso que vão gostar", conclui.