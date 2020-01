Cabra mutante com 'focinho de humano' considerada ser divino

Uma cabra nasceu com o focinho semelhante à de um humano em Nimodia, Índia. Este animal sofre de uma doença genética rara que compromete a simetria facial.Assim que nasceu, o animal foi divulgado pelos donos através das redes sociais. Rapidamente as imagens tornaram-se virais e houve quem começasse a achar que a cabra se tratava de "um ser enviado por Deus".Mukeshji Prajapap, dono da criatura, explicou que na Índia é comum animais com problemas genéticos serem adorados pelos habitantes.Outros animais na Índia já foram, anteriormente, idolatrados pelos habitantes graças aos seu aspeto, tais como uma outra cabra que nasceu em 2017 com apenas um olho, ou um pequeno leitão sem pelo e com uma 'tromba' no topo do único olho com que nasceu.