Cabra selvagem atira turista de penhasco e ataca dois amigos em Espanha

Uma cabra selvagem empurrou uma turista holandesa, de 64 anos, de um penhasco e atacou dois amigos belgas, nas colinas de Alpujarra, em Granada, no sul de Espanha. Um dos turistas atacado ficou inconsciente.Segundo o Daily Mail, a holandesa, que caiu 20 metros, partiu os dois pulsos. Um pastor encontrou os dois turistas belgas feridos que foram transportados de helicóptero até ao hospital.O mau tempo tornou demasiado difícil o transporte aéreo da mulher, obrigando os socorristas a abrigá-la durante a noite numa quinta abandonada. Na manhã seguinte, a turista foi levada para o hospital em estado de hipotermia e com os dois pulsos partidos.O caso aconteceu a 28 de maio.Segundo os especialistas, a região espanhola está em época de reprodução das cabras montesas, o que significa que são particularmente agressivas nesta altura do ano.