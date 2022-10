Cabras e ovelhas desfilam em Madrid em nome da tradição

Mais de mil cabras e ovelhas percorreram as ruas da capital espanhola, Madrid, para a celebração anual das rotas de transumância no país vizinho. Os animais, acompanhados pelos seus pastores, desfilaram numa iniciativa que pretende reivindicar o modelo de pastoreio que garante o direito de usufruto das rotas tradicionais de migração dos animais do norte de Espanha até às pastagens do sul durante o inverno.

Os vários rebanhos começaram a chegar a Madrid na passada sexta-feira e neste domingo reuniram-se para o peculiar desfile. O presidente da câmara de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, participou no evento que surpreendeu os transeuntes da zona central da cidade, nomeadamente no trajeto entre as praças Cibeles e Colón.