Cabul atingida por 'rockets' durante festa da independência da influência britânica

Vários 'rockets' atingiram hoje Cabul durante as festividades do 101.º aniversário da independência do Afeganistão da influência do Reino Unido, declarou o Ministério do Interior do país.

Os projéteis, disparados de dois veículos, atingiram casas em várias áreas de Cabul, ferindo dez pessoas, incluindo quatro crianças, disse Tareq Arian, porta-voz do Ministério do Interior.

Os ataques ocorreram após uma cerimónia no palácio presidencial, com a presença do chefe de Estado afegão, Ashraf Ghani.