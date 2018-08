Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Caça ao homem no Reino Unido após esfaquear uma mãe e filha até à morte

Polícia está a fazer interrogatórios porta a porta, na zona do crime, para tentar recolher mais informações.

09:55

Uma mulher de 49 anos e a filha de 22 foram esfaqueadas até à morte na madrugada desta segunda-feira na cidade de Solihull em Birmingham, Inglaterra.



As autoridades montaram uma caça ao homem, que acreditam ser conhecido das vítimas.



O porta-voz da polícia de West Midlands anunciou que já tem um suspeito identificado e as autoridades estão a fazer os possíveis para prendê-lo.



A polícia está ainda a fazer interrogatórios porta a porta, na zona do crime, para tentar recolher mais informações.



Em atualização