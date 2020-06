#BREAKING A US Air Force F-15C Eagle plane from RAF Lakenheath, UK had crashed in the North Sea pic.twitter.com/5vtC05Zuwl — Natasha Fatah (@NatashaFatah) June 15, 2020

Um jato militar dos Estados Unidos despenhou-se esta segunda-feira no Mar do Norte, na costa de Yorkshire, segundo avança a Sky News.Segundo a imprensa britânica, uma grande operação está em marcha para encontrar o caça F-15 que caiu perto de Flamborough Head, em East Yorkshire, no sul de Scarborough.A aeronave estaria numa missão de treino rotineira e apenas o piloto estava a bordo da aeronave. Não é ainda conhecido o paradeiro do piloto.