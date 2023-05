Caça F-18 despenha-se e explode em Saragoça. Piloto ejetou-se ante do embate no solo

El piloto del F18 accidentado se encuentra ya en el hospital y su vida no corre peligro. https://t.co/F9Vwbq9Xw9 — Ejército del Aire y del Espacio (@EjercitoAire) May 20, 2023

Um caça F-18 da Força Aérea Espanhola despenhou-se e explodiu na base aérea de Saragoça, este sábado. O piloto conseguiu ejetar-se antes do embate da aeronave com o solo.O acidente aconteceu às 12h10, quando o piloto sobrevoava a base militar e realizava manobras de exibição, informam as autoridades espanholas, citadas pelo jornal El Mundo.O piloto, que conta com mais de mil horas de voo, terá sofrido alguns ferimentos nas pernas. Ainda assim, o homem está consciente e não corre perigo de vida, informam os militares espanhóis através do twitter.Alguns destroços da aeronave caíram fora dos limites do recinto da Força Aérea. As causas do acidente ainda estão por apurar.