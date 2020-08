Caçador que matou 500 elefantes condenado a 30 anos de trabalho árduo

Mobanza Mobembo Gerard foi condenado a 30 anos de trabalho árduo por ter morto cerca de 500 elefantes desde 2008 para tráfico de marfim e por tentativa de homicídio de guardas florestais na República do Congo. Os crimes aconteceram no Parque Nouabale-Ndoki.



As acusações de tentativa de homicídio estão relacionadas com um incidente ocorrido em 2019, quando o seu grupo de caçadores terá disparado contra guardas florestais que estavam a fazer patrulha, ferindo-os.

Este é um caso considerado uma vitória por instituições que se dedicam à proteção da vida selvagem, já que esta foi a primeira condenação do género no país.

Para Emma Stokes, diretora da Wildlife Conservation Society (WCS), uma associação que se dedica à proteção da vida selvagem, a condenação "envia uma mensagem extremamente forte de que o crime contra a vida selvagem não será tolerado e será processado nos mais altos níveis".

Atualmente, existem cerca de 350.000 elefantes em África, dos quais cerca de 10 a 15 mil são mortos por caçadores que se dedicam ao tráfico de marfim.