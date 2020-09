Caçadora sexy ameaçada de morte por se exibir nas redes sociais

Uma modelo e caçadora eslovaca de 31 anos, famosa por se exibir a posar com os animais caçados por si, falou abertamente sobre os ataques de que é alvo e revelou que é vítima de ameaças de morte.

Em entrevista ao Daily Star, Petra Krchavá, de 31 anos, conta que é caçadora há mais de 13 anos e que a paixão pela atividade cinegética é uma tradição familizar. Foi o pai que, logo aos seis anos, ensinou a eslovaca a caçar.

"A caça é um modo de vida, mais do que uma tradição, na minha família. Adaptámos as nossas vidas em função das épocas de caça, desde sempre", explica a jovem, que assegura que a família é completamente autossuficiente em termos da carne que utilizam na alimentação.

"Já me desejaram a mesma morte que têm os animais que eu caço. As pessoas cham que matamos animais por diversão, mas não é nada disso. Não veem que eu alimento os animais, contribuo para associações, construo abrigos, comedouros e distribuo água", conta Petra, que não entende as críticas de que é alvo quando se exibe com alces, veados ou outros animais caçados.

A modelo e caçadora garante ainda que faz a sua parte para ajudar a sociedade através de outras contribuições, não apenas relacionadas com a causa animal. "Também participo em campos de férias e em ATL para explicar vários temas da Natureza, incluindo a importância da caça para a conservação de espécies, de habitats e gestão de predadores", conclui.