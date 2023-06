Caças britânicos e suecos intercetam aviões russos perto do espaço aéreo da Suécia

A força aérea do Reino Unido revelou na quinta-feira que intercetou, junto com aviões militares da Suécia, duas aeronaves russas que estavam perto do espaço aéreo sueco.

Na operação, Londres mobilizou caças do tipo Typhoon, enquanto a Suécia enviou aviões do tipo Gripen, que estavam destacados para uma missão de vigilância aérea da NATO no Báltico.

De acordo com a Força Aérea Real britânica, as aeronaves russas - um avião de reconhecimento IL20 e um caça Su-27 - não cumpriam os padrões internacionais e não comunicaram com as autoridades competentes.