Cachalote encontrado morto com seis quilos de plástico no estômago

Mamífero encontrado na Indonésia tinha mais de mil objetos dentro de si, entre chinelos, sacos e mais de 100 copos.

Um cachalote foi encontrado morto na segunda-feira, na Indonésia, com mais de mil objetos de plástico no estômago. Segundo as autoridades do Parque Nacional Marinho de Wakatobi, no interior do animal estavam quase seis quilos de plástico – entre chinelos, sacos e mais de 100 copos –, revela esta terça-feira o The Guardian.

O corpo do cachalote, com cerca de nove metros e meio de comprimento, foi encontrado em águas perto da ilha Kapota. Os responsáveis pelo parque pretendem enterrar o cadáver do mamífero e utilizar parte dos restos para um estudo local.

"Embora não tenhamos sido capazes de descobrir a causa da morte, os factos que vemos são realmente terríveis", disse Dwi Suprapti, coordenador da conservação de espécies marinhas na WWF Indonésia.





Penemuan ini diungkapkan oleh investigasi bersama DKP Wakatobi, Balai Taman Nasional Wakatobi, Badan Promosi Pariwisata Daerah, Akademi Kelautan dan Perikanan Wakatobi, WWF, bersama masyarakat setempat. pic.twitter.com/XCF7EzKaBC — WWF-Indonesia (@WWF_ID) 19 de novembro de 2018