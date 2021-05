Cadastrado apanhado por câmaras de videovigilância a tentar raptar menina de 11 anos nos EUA

O atacante Jared Paul Stanga, tentou raptar uma menina de onze anos, armado com uma faca, enquanto a menor brincava e esperava pelo autocarro, esta segunda-feira na Florida, nos Estados Unidos da América. A câmara de videovigilância de uma habitação filmou o homem a sair de uma carrinha e a correr na direção da criança, mas esta conseguiu fugir e o agressor regressou para o veículo com receio de ser apanhado.

No entanto, as autoridades da cidade de Pensacola conseguiram deter o homem com cerca de 30 anos após realizarem buscas nas casas das redondezas e encontrarem a carrinha que correspondia à das imagens. Nos braços de Jared Paul Stanga havia uma substância de cor azul igual à que a menina brincava quando foi surpreendida pelo suspeito.

O vídeo foi divulgado numa conferência de imprensa da polícia da cidade de Pensacola, da Florida, onde o oficial acusou Stanga de "animal" e "criminoso perigoso" afirmando ainda que "se a menina de 11 anos não tivesse resistido, então isto podia ter acabado terrivelmente mal".

As autoridades revelaram que o suspeito tem um "extenso histórico criminal" incluindo agressões sexuais. Está detido por tentativa de sequestro agravada por ameaça com arma branca.