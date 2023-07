Encontrado cadáver de criança de dois anos sem cabeça em praia da Catalunha

O corpo de uma criança de cerca de 2 anos apareceu na praia da Costa Dourada, na Catalunha, em Espanha. O alerta foi dado por um funcionário municipal, que limpava a praia, por volta das oito da manhã. Segundo o The US Sun, o corpo não tem cabeça e apresenta sinais de decomposição.



As autoridades acreditam que alguns dos restos mortais tenham sido levados pela água para a praia na província de Tarragona, na costa leste da Espanha.

Foi consultada a base de dados de desaparecidos, mas até ao momento não foi encontrado nenhum caso compatível com os restos mortais.

"A primeira conclusão é que se trata de um cadáver do mar, mas não de um banhista, pois estava ali há muito tempo. Além disso, estava vestido com roupa quente e de calças compridas, o que não é o costume para a praia ou para quem anda de barco, e isso sugere que vem de longe", disse o presidente da Câmara de Roda de Berà, Pere Virgili.

A área foi isolada pelas autoridades até à retirada do corpo.