Cadáver de homem que viajava clandestinamente em trem de aterragem de avião cai em jardim em Londres

O dono do jardim ligou para a polícia que descobriu que o corpo tinha caído de um voo da Kenya Airways de Nairóbi para Heathrow.



"A Polícia Metropolitana de Londres informou a Kenya Airways de um corpo que caiu do trem de aterragem das suas aeronaves momentos antes do avião pousar no Aeroporto de Heathrow, em Londres", esclarece um comunicado da companhia aérea.





O corpo de um homem que caiu de um avião da companhia aérea Kenya Airways 'aterrou' este domingo num jardim em Lambeth, na zona sul de Londres, em Inglaterra.Acredita-se que o corpo pertença a um homem que viajava clandestinamente no trem de aterragem do avião.A polícia já se encontra em contacto com o Quénia para identificar o homem clandestino.

Um saco, água e comida foram descobertos no compartimento do trem de aterragem quando o avião aterrou no aeroporto.