De acordo com o meio de comunicação egípcio 'Al Watan', foi descoberto, na sexta-feira um corpo numa 'villa' em construção que pertence à família de Mohamed Elneny, jogador do Arsenal, na província de Gharbia, no Egito.O pai do jogador, Nasser Elneny, chamou a polícia e uma equipa de investigação deslocou-se ao local para averiguar se algum sinal de crime relacionado com o incidente.As circunstâncias ainda vão ser investigadas. No entanto, já foi ordenada uma autópsia.