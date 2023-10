Cadáver mumificado que apareceu em Espanha pertence a português

O Ministério Público de Tui, na Galiza, Espanha, identificou como português o cadáver, já mumificado, que apareceu numa casa abandonada a 3 de setembro.

Segundo a imprensa local, o falecido tinha 50 anos, e está identificado apenas com as iniciais. Apesar de ser moçambicano, o homem estava naturalizado português.

A autópsia, nomeadamente através da recolha e comparação de vestígios de ADN, permitiu chegar à identificação completa da vítima. Aparentemente, a morte não terá tido causas violentas.

A Guardia Civil de Tui está em contacto com as polícias portuguesas para identificar a família do homem e tratar da trasladação do cadáver.