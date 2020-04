Devido ao avultado número de mortes por coronavírus, o Hospital Sinai-Grace, em Detroit, EUA, não tem espaço suficiente na morgue para colocar todos os corpos, segundo avançou a CNN.



Fotografias partilhadas entre os profissionais de saúde das urgências daquela unidade hospitalar mostraram cadáveres de vítimas da covid-19 empilhados uns sobre os outros dentro de quartos do hospital.









THREAD: This is the true human cost of #COVID that you don't see on TV very often. CNN obtained photos from ER staff at a Detroit hospital, showing bodies pilled up in vacant spaces because the morgue was full. Nearly 1,500 people have died in Michigan, and 23,000 nationwide. pic.twitter.com/zqzkv1sZAB