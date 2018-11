Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cadeia da hotéis Marriott revela falha que expôs dados de 500 milhões clientes

Marriott adquiriu a Starwood em 2016, tornando-se a maior empresa hoteleira mundial.

O gigante mundial de hotelaria Marriott anunciou esta sexta-feira ter detetado uma falha de segurança que expôs informações de 500 milhões de clientes, nomeadamente números de cartões de crédito, números de passaportes e datas de aniversário.



Segundo a Marriott, os "acessos não autorizados" à base de dados dos antigos hotéis Starwood e respetivo sistema de reservas ocorrem desde 2014.



O grupo norte-americano, cuja sede é em Bethesda, no estado do Maryland, informou em comunicado que abriu uma investigação interna depois de ter recebido um alerta, a 08 de setembro passado, de uma tentativa de acesso a uma base de dados de reservas nos Estados Unidos.



A investigação revelou que "terceiros não autorizados copiaram e encriptaram informações e iniciaram operações para as retirar" da base de dados.



"Lamentamos profundamente este incidente. Desde o princípio, agimos rapidamente para limitar o incidente e realizar uma investigação aprofundada com a ajuda de especialistas em segurança de primeiro plano", afirmou Arne Sorenson, presidente do conselho de administração da Marriott, citado no comunicado.



"Estamos a fazer todos os possíveis para apoiar os nossos clientes", acrescentou, precisando que a empresa ativou "todos os recursos necessários para eliminar os sistemas Starwood e reforçar a segurança da sua rede".



Para 327 milhões dos cerca de 500 milhões de clientes que constam da base de dados afetada, as informações incluem nome, morada postal, endereço eletrónico, número de telefone, número de passaporte, data de nascimento, sexo e dados de um cartão de crédito da American Express para clientes que viajam com frequência.



A empresa assegurou que apenas as reservas feitas através da rede Starwood foram afetadas e criou um site (info.starwoodhotels.com) e uma linha telefónica para informar os clientes, contando contactá-los por correio eletrónico a partir de sexta-feira.



O grupo Starwood inclui nomeadamente os W Hotels, Sheraton Hotels and Resorts, Westin Hotels and Resorts, Méridien Hotels and Resorts, Four Points by Sheraton e Design Hotels.