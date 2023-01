Cadela acompanha caixão da dona até ao cemitério na Irlanda

Bessie, uma cadela golden retriever, acompanhou o caixão da dona até ao cemitério de Killashee, no condado de Longford, na Irlanda. Margo Magan teve 12 filhos e morreu aos 94 anos, rodeada pela família.

A imagem da cadela a acompanhar o cortejo fúnebre foi partilhada no Twitter por um dos filhos da idosa, Mike Magan. "Nós dissemos o nosso último adeus à nossa notável mãe Margo aos 94 anos. Ela amava a sua cadela", escreveu o homem.

We said our final goodbye to our remarkable Mum, Margo, today @ 94. She loved her dog. Mother of 12. Champion swimmer, holder of many titles/records, top golfer, 1st female president of a golf club in Ireland. Active until recently having swam Xmas day 3 yrs ago. Legend. pic.twitter.com/NopoT5yA59