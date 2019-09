Cadela com apenas três patas adotada por ex-militar amputado

Uma cadela com apenas três patas foi adotada por um ex-militar amputado, de nacionalidade britânica e de 43 anos, que caiu de uma escada de incêndios, cerca de três dias depois de começar um novo emprego.Segundo avança o jornal britânico Metro, John Hopkinson passou por uma depressão até ter adotado a cadela Popsey, que em 2016 foi abandonada pelo dono num canil, em grave estado de desnutrição.Durante três anos, o animal viveu no canil e nunca foi adotada, mas conseguiu descobrir um dono através de uma voluntária do hospital, Lizz Gee, onde o ex-militar faz tratamentos.Mesmo sem a ver, o ex-militar decidiu adotá-la. "Sinto que ela precisa de ser protegida depois de tudo o que aconteceu. Mesmo sem uma pata, vou cuidar dela e protegê-la", disse o homem, em exclusivo, ao jornal.Com o objetivo de levar a cadela da Turquia para o Reino Unido, a voluntária do hospital criou uma página de angariação de fundos para o transporte do animal.