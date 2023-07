Cadela de apoio acompanha dona à sala de partos no Reino Unido

Belle, de dois anos, foi a primeira cadela que viu concedida a permissão para entrar na ala de partos do Hospital de Milton Keynes, no Reino Unido. O animal recusou-se a abandonar Amee Tompkins, a dona, quando esta dava à luz, avança a BBC News.O momento encantou o profissional médico daquela unidade hospitalar e rapidamente ganhou destaque nos meios de comunicação social.Amee Tompkins sofre de autismo e tem um extenso historial de ansiedade. A cadela, que está treinada, deteta quando a dona está stressada ou com dores."A Belle ajuda-me de tantas formas. Consegue perceber quando estou prestes a ter um ataque de pânico e guia-me para a saída mais próxima. Ela carrega nos botões dos elevadores e até segura o meu cartão multibanco contra a máquina para pagar as coisas quando vamos às compras", contou Amee Tompkins ao Mk Cittizen.Naquele dia, Belle acompanhou Amee na ambulância, nos cuidados intensivos e na sala de partos.De acordo com a dona, Belle teve que fazer vários testes para poder entrar. "Passou em tudo, ficaram espantados com ela", disse a mulher à BBC Three Counties Radio.A equipa de controlo de infeções do hospital efetuou limpezas adicionais para que as questões de segurança ficassem asseguradas."Era evidente a importância de permitir que Belle estivesse com a senhora Tomkins durante a sua estadia na maternidade para lhe proporcionar conforto e apoio, o que foi facilitado por uma avaliação completa dos riscos", afirmou Melissa Davis, parteira-chefe da divisão do Hospital Universitário de Milton Keynes.