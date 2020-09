Cadela de seis meses morta no quintal de casa enquanto dono trabalhava

O caso ocorreu esta terça-feira em Freshwater, Sydney.







As radiografias feitas no veterinário mostravam danos no crânio do animal e a polícia já se encontra a investigar a ocorrência.



Os donos de cães da zona foram avisados do incidente. com ferimentos no crânio.O caso ocorreu esta terça-feira em Freshwater, Sydney.As radiografias feitas no veterinário mostravam danos no crânio do animal e a polícia já se encontra a investigar a ocorrência.Os donos de cães da zona foram avisados do incidente.

Uma cadela de seis meses, chamada Coco, morreu após ser agredida no quintal de casa. O dono ficou horrorizado ao chegar a do trabalho e deparar-se com o animal de estimação deitado no chão