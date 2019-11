Cadela deteta doença da dona e salva-lhe a vida. Ruby recusa-se a sair do hospital

Shauna Darcy, uma jovem australiana, adotou uma cadela de raça pitbull para que esta a ajudasse a lidar com ansiedade, depressão e agorafobia - condição que lhe provoca medo e ansiedade de ficar em situações ou locais onde não consiga fugir rapidamente ou que possa não conseguir obter ajuda imediata - com que sofria diariamente. A australiana nunca pensou, no entanto, que esta cadela de seu nome Ruby lhe fosse afinal salval a vida de uma condição muito mais grave.



A jovem reparou que Ruby tinha um comportamento estranho sempre que detetava uma frequência cardíaca fora do normal. Shauna apercebeu-se disso porque Ruby lhe dava a pata, pedia insistentemente a sua atenção e saltava para cima de si. Para se tranquilizar decidiu ir ao médico e descobriu que sofria de uma condição rara: Síndrome de Ehlers-Danlos, do tipo IV. Esta condição é caracterizada por afetar os vasos sanguíneos no corpo, incluindo o coração, e fragilizar órgãos ricos em colagénio como as artérias, veias, intestino, pulmões, pele, fígado e baço.





Os sintomas desta condição podem incluir tonturas e desmaios. "Quando eu desmaio, ela fica em cima de mim e aplica toda a pressão em mim e lambe minhas mãos e rosto até eu voltar", afirma Darcy.



Shauna não tem dúvidas, se não fosse Ruby não estaria viva atualmente.