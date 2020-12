Cadela esteve desaparecida semanas até que foi ter com a dona ao trabalho

June Rountree, de 60 anos, e o seu marido, passaram várias noites à procura de Abby, cadela que estava com eles há cerca de quatro anos. Sem sucesso nas buscas, o casal ficou em choque ao encontrar apenas a coleira e a trela de Abby presas numa estaca de madeira.

June e o seu marido pensaram o pior e com o passar dos dias foram perdendo as esperanças de encontrar Abby.

Mas no final do mês de novembro, cerca de três semanas depois de ter desaparecido, Abby fez algo que os seus donos nunca acharam possível: foi ter com June ao seu local de trabalho, um supermercado da cadeia norte-americana Walmart.

Depois de entar na loja, Abby começou a correr pelos corredores do espaço, criando um alvoroço. June notou a confusão e aproximou-se. Ao ver Abby, nem queria acreditar no que estava a acontecer. "Eu chamei o nome dela e ela veio até mim. Abracei-a e não conseguia falar. Estava em choque e não podia acreditar no que estava a acontecer", disse.

Danielle Robinette, colega de trabalho de June, registou o momento e partilhou a história no Facebook, que rapidamente atingiu mais de 9 mil partilhas.

June Rountree adianta que não faz ideia de onde Abby esteve durante as três semanas em que esteve desaparecida e confessa que nunca imaginou que ela fosse ter ao seu posto de trabalho, até porque nunca tinha entrado na loja antes.