Cadela Pitbull resgatada 'brilha' em sessão fotográfica

Uma cadela de raça Pitbull foi resgatada após ser abandonada pelos donos depois de ter uma ninhada de oito crias, em Charlotte, na Carolina do Norte.



Mama Pickles tem dois anos, pêlo castanho e branco, olhos dourados e ainda marcas de uma grande barriga, devido à gravidez.





Lauren Casteen Sykes, fotógrafa e voluntária no abrigo Pits and Giggles, ficou encantada com a cadela e decidiu (juntamente com a restante parte da equipa de voluntários), fazer uma sessão fotográfica sobre a maternidade.A fotógrafa contou à revista Insider que Mama Pickles foi "fantástica", adorou a atenção que lhe foi dada e a concentração para a sessão foi visível nas fotografias.

Mama Pickles foi vestida a rigor com uma coroa de flores e um cenário adequado ao tema, com a presença dos oito bebés. As imagens tornaram-se virais e os cachorros, que para já não podem ser adoptados, já ganharam muitos admiradores.

O abrigo Pits and Giggles, que acolheu Mama Pickles, é especializado em prestar auxílio a cadelas grávidas sem lar, nos primeiros meses após o nascimentos das crias.