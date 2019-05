Cadela saudável abatida para cumprir desejo da dona

Uma cadela foi abatida por forma a cumprir o último desejo da dona, que consistia em enterrar o animal a seu lado, quando morresse, na Virgínia, nos EUA, segundo avança a NBC12.Emma, uma Shih Tzu, era saudável e por esse motivo o caso já se tornou viral na Internet, causando indignação por parte dos internautas nas redes sociais.A mesma fonte garante que o animal foi transportado para um abrigo de animais, na cidade de Richmond, em março deste ano, onde terá permanecido durante duas semanas até ser abatida.Os funcionários da instituição tentaram intervir no processo, no entanto, sem sucesso. Os familiares da dona de Emma acabaram por ir buscar a cadela a 22 de março, sendo transportada para um veterinário e abatida de seguida.Depois, a cadela foi cremada e as cinzas do animal colocadas numa a urna junto à dona.