Cadência de 'rockets' disparados de Gaza é a maior de sempre

Cerca de três mil 'rockets' foram disparados a partir da Faixa de Gaza para Israel desde o início dos atuais confrontos, o maior ritmo de sempre, afirmou este domingo o exército israelita, que continua a realizar ataques em solo palestiniano.

De acordo com a agência France-Presse, as Forças de Defesa de Israel (IDF), designação do exército do país, informaram este domingo que se trata do ritmo mais elevado de disparos alguma vez vindo de Gaza.

Os números atuais do confronto com o Hamas, que se iniciou na segunda-feira, superam o de uma escalada de 2019 e da guerra de 2006 contra o libanês Hezbollah, de acordo com o general israelita Ori Gordin, num encontro com jornalistas por via eletrónica.