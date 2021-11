Cadetes da polícia usam uniformes nazis como "intercâmbito cultural" na Colômbia

rejeição total a qualquer forma de demonstração de nazismo".

Cualquier apología al nazismo es inaceptable y condeno toda manifestación que haga uso o referencia a símbolos alusivos a quienes fueron responsables del holocausto judío que cobró la vida de más de 6 millones de personas. El antisemitismo no tiene cabida en el mundo. — Iván Duque (@IvanDuque) November 19, 2021



"Qualquer apologia ao nazismo é inaceitável e condeno todas as manifestações que façam uso dos símbolos que nos fazem pensar nos responsáveis pelo Holocausto", disse Duque, no Twitter. "O anti-semitismo não tem lugar neste mundo."



O chefe da academia já foi demitido do posto.



Toda una polémica ha provocado el evento realizado en las últimas horas en la escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá. Los uniformados se disfrazaron de Adolf Hitler, haciendo alusión al nazismo durante la semana de la internacionalización. #VocesySonidos pic.twitter.com/EoS4JqvzrC — BLU Pacífico (@BLUPacifico) November 18, 2021

Os cadetes de uma academia de polícia colombiana usaram uniformes nazis como parte de um "intercâmbio cultural" com o objetivo de homenagear a Alemanha.Em vez disso, as fotografias do evento geraram uma onda de indignação e consequências a nível diplomático. As embaixadas da Alemanha e de Israel emitiram uma declaração conjunta a condenar o incidente e expressaram "