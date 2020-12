Cães conseguem detetar casos de Covid-19, avança pesquisa

Um novo estudo sugere que os cães podem contribuir para a deteção de casos de Covid-19, o que se poderá revelar útil em locais como por exemplo os aeroportos.

O China Daily avança que a pesquisa levada a cabo por um veterinário francês e publicada na revista PLOS ONE, concluiu que os canídeos conseguem farejar roupa de pessoas infetadas com coronavírus com uma precisão de 76% a 100%, depois de serem treinados entre uma e três semanas. Contudo, a equipa de pesquisadores sugere que os cães sejam treinados durante pelo menos oito meses.

Além disso, as autoridades dos Emirados Árabes Unidos revelaram que os cães conseguiram detetar corretamente casos positivos de Covid-19 em 98% dos casos, numa amostra de mil pessoas.



Abdullatif Al Shamsi, que supervisionou o estudo, disse que os cães conseguiam identificar casos de Covid-19 em apenas alguns segundos.

Um outro estudo conduzido pela Medical Detection Dogs e pela London School of Hygiene and Tropical Medicine está a ser desenvolvido no Reino Unido, que pretende testar a eficácia dos cães na deteção de casos de Covid-19 nos aeroportos londrinos de Heathrow e Gatwick.