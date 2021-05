Cães detectam Covid-19 em menos de um segundo

Mais rápido do que um teste de PCR e mais preciso do que os testes de fluxo lateral, os cães são os mais recentes aliados no combate à Covid-19. De acordo com uma pesquisa, publicada esta segunda-feira, os cães conseguem detetar as pessoas infetadas com o coronavírus através do odor que as distingue, avança o jornal britânico The Guardian.



Tala é uma delas. A labradora, com três anos, já "testou" humanos. Está treinada para se aproximar dos pacientes e passar com o focinho nas mãos dos mesmos, deixando a mão húmida. O pequeno muco cumpre um propósito: dissolver moléculas de odor do ar e transportá-las para os recetores olfativos no topo do focinho do cão. Enquanto os humanos têm cerca de 5 mil recetores desse tipo, os cães têm até 300 mil.





No entanto, os cães superam os testes de PCR em velocidade, fazendo um diagnóstico em menos de um segundo. "Isso inclui pessoas assintomáticas e também aquelas com baixa carga viral", disse o professor James Logan da LSHTM, que co-liderou o estudo.

Tala foi até ao momento o animal a fazer a análise mais precisa, alcançando 94,5% de sensibilidade e uma especificidade de 92% - a proporção de pessoas não infetadas que ela identificou corretamente.

São precisas oito a dez semanas para treinar um cão a detetar a Covid-19. Para o estudo, estes cães foram treinados com meias e máscaras doadas por pacientes, alguns dos quais tiveram teste positivo para Covid.