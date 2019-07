Cães fechados dentro de carros ao calor salvos pela polícia

Dois cães fechados dentro de carros, ao calor, num dos dias mais quentes do ano no Reino Unido, foram salvos pelas autoridades nas cidades de Leeds e Plymouth, arrombando as viaturas até chegarem aos animais.Segundo a polícia britânica na rede social Facebook, o dono estava numa loja de um estabelecimento quando se apercebeu do que estava a acontecer. Foi nesse momento que regressou ao carro, tendo sido alertado pela polícia.Nas redes sociais, as autoridades alertaram para estas situação de perigo e também para as altas temperaturas que têm assolado o continente europeu."Quando virem um cão em angústia num carro quente, liguem logo para o 999, o número de emergência do Reino Unido", pode ler-se na publicação. "Cães morrem em carros quentes", alertou a polícia.