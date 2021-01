Cães salvam donos soterrados em avalanche na Suíça

Segundo o Mirror, a avalanche soterrou as duas pessoas que passeavam numa trilha no Vale Avers, no sudoeste da Suíça, perto da fronteira italiana, cerca das 15h00 deste sábado.

Duas pessoas foram salvas pelos seus cães depois de ficarem soterrados na neve devido a uma avalanche, na Suíça.Os serviços de socorro explicaram que os cães conseguiram chamar a atenção de pessoas que passavam perto do local e que acabaram por conseguir desenterrar as duas pessoas da neve.

"Uma das mãos das vítimas da avalanche estava visível enquanto que a outra pessoa estava totalmente enterrada", disseram as autoridades, que chegaram ao local cerca de vinte minutos após a avalanche. As duas pessoas foram desenterradas da neve com ferimentos ligeiros e hipotermia leve.