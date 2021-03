Cães treinados para detetarem Covid-19 em amostras de suor humano

Seis cães da raça labrador foram treinados, na Tailândia, para detetarem Covid-19 através de amostras de suor humano. O resultado da experiência mostrou ser 95% eficaz.









De acordo com a Agência Reuters, os animais participaram num projeto de seis meses, que se baseou no farejo do suor de um paciente infetado com Covid-19.

"Os cães levam apenas um ou dois segundos para detetar o vírus", revelou Kaywalee Chatdarong, líder do projeto da Universidade Chulalongkorn, na Tailândia, acrescentando que "num minuto os cães conseguirão farejar 60 amostras".

O investigador garantiu que os canídeos podem detetar o vírus através de um composto orgânico volátil extraído do suor de pessoas infetadas, mesmo na ausência de sintomas da doença.

"No futuro, quando os enviarmos para aeroportos ou portos, onde há um fluxo de passageiros, os cães serão muito mais rápidos e precisos na deteção do vírus do que o método do controlo da temperatura", assegurou o líder do projeto.