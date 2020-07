Café retira gelado “africano” e “chinês” do menu depois de acusações de racismo

Um café na Costa Azul, no litoral sul de França, retirou dois gelados do menu por serem consideradas sobremesas racistas.

A acusação foi feita através da rede social Twitter e pedia ao café "Le Poussin Bleu" que retirasse os gelados "racistas" do seu cardápio.

As sobremesas, apelidadas de "gelado africano" e "gelado chinês", consistiam numa cobertura de chocolate com uma espécie de lábios grossos vermelhos e num gelado de limão que simula um rosto com os olhos rasgados, respectivamente.

Os proprietários do café recorreram ao Facebook para reagir a esta acusação e para explicar que tiraram as sobremesas da ementa "depois de uma tempestade de violência e insultos".

"Não somos racistas. Respeitamos todos! (…) Esses gelados deram prazer a muitas gerações de famílias de diferentes origens", pode ler-se. "Se os gelados incomodaram algumas pessoas recentemente, lamentamos", acrescentaram.